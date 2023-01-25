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Джастин Бибер продал права на свои произведения за $200 млн
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Джастин Бибер продал права на свои произведения за $200 млн

Джастин Бибер продал авторские права на свои песни за $200 млн компании Hipgnosis Songs Capital
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Фото: Global Look Press/face to face
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Американский певец Джастин Бибер продал авторские права на все свои произведения за $200 млн. О завершении сделки с британской компанией Hipgnosis Songs Capital, которая является совместным предприятием компании Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone, сообщил 24 января Billboard.

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«Это крупнейшее приобретение Hipgnosis на сегодняшний день»,— сказано в материале.

По словам издания, учитывая сумму сделки, это крупнейшая продажа прав среди всех артистов поколения Бибера. Она охватывает 290 произведений поп-певца, которые он выпустил с начала карьеры и до 31 декабря 2021 года, включая его последний альбом Justice.

21 декабря газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Бибера продать свои авторские права.

Ранее, 6 сентября, Бибер отменил мировой тур из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем. Как уточняет портал Yahoo News, в июне музыкант заявил о переносе своих концертов из-за частичного паралича лица. 31 июля исполнитель возобновил тур, но вскоре после седьмого выступления, прошедшего в Рио-де-Жанейро, певец объявил о том, что ему необходимо сконцентрироваться на восстановлении своего здоровья.

В сентябре прошлого года Бибер стал исполнителем года по версии MTV. Певец был номинирован в семи категориях. Артист также завоевал главную награду в номинации «Поп-музыка». Кроме того, исполнитель получил 7 млрд прослушиваний на Spotify и стал самым популярным певцом.

8 января 2020 года поп-исполнитель заявил, что последние два года лечится от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей.

26 марта 2019 года Бибер объявил о временном уходе со сцены, объяснив это тем, что его семья и здоровье для него сейчас на первом месте. Позднее он рассказал о продолжительной депрессии и опыте употребления тяжелых наркотиков.

С 2010 по 2022 год Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов, а также 72 сингла. Кроме того, певец выпустил автобиографическую книгу «Первый шаг к вечности. Моя история» в 2010 году.

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