Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отреагировал на просьбу актера о смене наказания

Представитель интересов сына погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергей Аверцев рассказал 24 января «Известиям» о его позиции по поводу прошения актера смягчить ему наказание.

«Позиция Виталия (сына погибшего в аварии Сергея Захарова. — Ред.) в этом вопросе ровно такова, что в этом прошении необходимо отказать, ибо наказание служит целью тому, чтобы осужденный осознал содеянное и изменил свою модель поведения. На сегодняшний день можно констатировать, что модель поведения [Ефремова] никак не меняется. Он по-прежнему пытается всеми правдами и неправдами снизить свою ответственность за содеянное», — сказал он.

Аверцев также отметил, что при подобных прошениях мнение потерпевшей стороны учитывается. Особенно если потерпевшая сторона заявила о желании принимать участие во всех вопросах по делу, в том числе о смене наказания осужденного.

«Виталий желает принимать участие во всех вопросах», — указал его представитель.

Он также добавил, что еще во время слушания судом было вынесено решение, что обо всех прошениях, в том числе о смене наказания, потерпевшая сторона должна быть уведомлена, однако этого по каким-то причинам не произошло.

«Почему это решение суда не исполняется — мы будем разбираться. <...> Я собираюсь ознакомиться со всеми документами, отправить на них отзыв, направить запрос начальнику колонии и в суд о том, почему нас об этом не уведомили. И уже в зависимости от ответов дальше действовать», — сказал Аверцев.

Ранее во вторник свою позицию на счет прошения Ефремова высказала в беседе с «Известиями» и жена брата погибшего в аварии Татьяна Захарова. По ее мнению, актер за уже отбытую часть срока успел вынести для себя какой-то урок и сделал соответствующие выводы. Она также отметила, что денежная компенсация была полностью выплачена семье погибшего.

О том, что осужденный на 7,5 года Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы, стало известно накануне. Соответствующее ходатайство уже поступило в суд, дата рассмотрения пока не назначена.

В 2021 году адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин уже просили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину актера обстоятельства. Так, юристы напомнили, что осужденный активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. Однако 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.