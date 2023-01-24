Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о просьбе актера смягчить ему наказание

Жена Валерия Захарова — брата погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя фургона Сергея — прокомментировала 24 января «Известиям» просьбу актера смягчить ему наказание.

«Он взрослый человек. Я думаю, что какой-то урок он всё равно вынес. Не думаю, что это всё бесследно для него прошло. <...> Надеюсь на то, что он всё понял. <...> Я не думаю, что он совсем потерянный человек, чтобы не сделать из всего этого выводы», — прокомментировала Татьяна Захарова свою позицию по этому вопросу.

Она также отметила, что денежная компенсация была полностью выплачена семье погибшего.

О том, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы, стало известно накануне. Соответствующее ходатайство уже поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

По словам адвоката Алексея Гавришева, при рассмотрении вопроса о замене Ефремову неотбытой части срока более мягким видом наказания, судом будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении актера в колонии (наличие поощрений и взысканий); мнение администрации учреждения и позиция лиц, признанных потерпевшими по делу.

Он также отметил в беседе с «Известиями», что в случае его отправки на принудительные работы, вероятность перевода Ефремова в Москву велика.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.