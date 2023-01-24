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Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания

Адвокат Гавришев: шансы на удовлетворение просьбы Ефремова о смене наказания велики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Адвокат Алексей Гавришев 24 января рассказал «Известиям» о том, какова может быть реакция суда на просьбу актера Михаила Ефремова, получившего 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом, о смене наказания на принудительные работы.

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По словам адвоката, при рассмотрении вопроса о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания судом будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении Ефремова в колонии (наличие поощрений и взысканий); мнение администрации учреждения и позиция лиц, признанных потерпевшими по делу.

«Безусловно, суд должен оценивать обстоятельства в совокупности. Но с учетом известной информации о наличии поощрений, всевозможных благодарностей и отношения к труду у артиста шансы на удовлетворение судом подобного ходатайства велики», — подчеркнул Гавришев.

Вместе с тем если суд по каким-то причинам откажет Ефремову в замене наказания более мягким видом, то повторно с таким ходатайством он сможет обратиться не ранее чем через полгода, подчеркнул адвокат.

В случае отправки актера на принудительные работы, вероятность перевода Ефремова в Москву велика, считает юрист.

«Такое возможно по обращению с просьбой отправить по месту жительства и нахождения семьи и родственников. Этот перевод еще и напрямую касается его актерской деятельности, и именно в Москве он в полной мере будет обеспечен возможностью в трудовой деятельности, которая является частью социализации. Не думаю, что кто-то будет возражать по этому поводу», — заключил Гавришев.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.

Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.

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