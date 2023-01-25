Сотрудникам ОПК могут предложить льготную ипотеку под 2%

Работникам ОПК могут предложить льготную ипотеку по аналогии с действующей в ДФО под 2% годовых. Сейчас сотрудники этой сферы работают в три смены, их следует поддержать, уверены в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы. Письмо с инициативой они уже направили в правительство, 25 января «Известия» ознакомились с ним.

Это не первая инициатива для ОПК — ранее работникам таких компаний депутаты предложили повысить заработную плату на 10%.

Оборонно-промышленному комплексу не хватает около 400 тыс. квалифицированных специалистов, согласно данным предприятий ОПК. Причем экспертное сообщество прогнозирует рост показателя в течение 2023 года. Отрасль нуждается в первую очередь в IT-специалистах, станочниках, токарях, слесарях. Предприятия, которые обеспечивают военно-морской флот, испытывают нехватку сварщиков, трубопроводчиков, пайщиков.

Об этом сказано в письме председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова в правительство. В кабмине «Известиям» подтвердили его получение.

При этом последнее полугодие многие оборонные предприятия работают в три смены, чтобы справиться с растущим государственным заказом и обеспечить требуемые объемы производства.

В комитете предлагают стимулировать работников этого комплекса, предложив им государственную поддержку. Например, сказано в письме, следует использовать льготную ипотеку по аналогии с действующей в Дальневосточном федеральном округе и на новых присоединенных территориях, жители которых могут воспользоваться кредитом под 2% годовых.

Внедрение дополнительных мер поддержки для указанной категории граждан привело бы к устранению дисбаланса в сфере занятости населения в оборонно-промышленном секторе и могло бы успешно сказаться на функционировании экономики в условиях проведения специальной военной операции и масштабного санкционного давления.

18 января президент России Владимир Путин заявил, что специалисты ОПК освобождены от частичной мобилизации, а вопрос об освобождении работников этой сферы от призыва на срочную службу уже обсуждается и будет решен в ближайшее время.