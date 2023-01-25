Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца

В России начнут продавать в ипотеку вторичное жилье по той же ставке, по которой оно приобреталось , выяснили «Известия». Первым запустил такую программу «Сбер». До этого покупателям ипотечной квартиры предоставлялся новый кредит, зачастую под более высокий процент. Предложенная схема схожа с оформлением обычной ипотеки, но на заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами она не распространится. Мера позволит покупателям меньше опасаться приобретения залоговых квартир — интерес к ним значительно повысится, что скажется на общем оживлении отрасли, считают эксперты.

Хорошо забытое старое

В России начали продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей , рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Раньше при продаже квартиры, которая была приобретена в ипотеку, банк выдавал покупателю новый кредит — это невыгодно при сегодняшних более высоких ставках , сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Первым программу по новой схеме запустил «Сбер» , рассказали «Известиям» два источника на рынке недвижимости. «Сбер» реализует такую программу в тестовом режиме», — подтвердили в банке. Впрочем, у кредитных организаций всегда существовала такая возможность, но пользовались они ею в единичных случаях из-за неудобства и отсутствия четкого регламента действий , добавила Татьяна Решетникова.

— Раньше была возможна покупки залоговой квартиры с сохранением кредита и всех его условий за новым владельцем. Но последние пять лет ее практически не использовали, поскольку ставки по ипотеке постепенно снижались, — напомнил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Старый новый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сегодня рыночные ставки на 2–3% выше, чем, например, были в середине 2021 года, поэтому новая программа как никогда актуальна , подчеркнула Татьяна Решетникова.

— Покупатель может взять кредит на вторичное жилье по ставке 10,9–12,5%, а по новой программе, например, под 8%, как было в 2021 году . Ему это выгодно. А если выгодно покупателю, то и ликвидность квартиры продавца повышается, — сказал гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, если такая возможность будет массово использоваться, на вторичном рынке жилья вероятен рост числа сделок . При этом продавцы могут попытаться поднять цены на свой объект , добавила она.

— Мы предлагали весной 2022 года запустить на федеральном уровне ипотечный продукт с упрощенным механизмом переоформления залоговой квартиры с сохранением условий ипотеки. Тогда мы получили ответ, что в законе нет ограничений для таких сделок. Но инициатива требовала разработки регламентов для этой работы, — напомнила Татьяна Решетникова.

Механика такой «перемены лица» схожа с оформлением обычной ипотеки. Покупатель квартиры предоставляет полный пакет документов, включающий заявку на кредит, справку о доходах, копию паспорта и трудовой книжки, СНИЛС, и получает одобрение от банка, рассказала Татьяна Решетникова. Подача заявки осуществляется через личный кабинет продавца недвижимости. Банк сохраняет все условия кредита, которые были у продавца. За переоформление взимается комиссия 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тыс. рублей и не более 30 тыс . На заемщиков с плохой кредитной историей и большими долгами новая схема не распространится , отметила эксперт.

— Если нужная сумма кредита одобрена покупателю, то требования по оплате ипотеки с сохранением условий договора переоформляются на него. Потребуется, как и при обычной ипотеке, оплатить страховку, зато нет необходимости проведения повторной оценки квартиры и нет требований к минимальному размеру первоначального взноса, — добавила Татьяна Решетникова.

Выгода всем

Многие банки последуют примеру «Сбера», когда увидят, как работает программа , считает Константин Барсуков. Это позитивная мера для продавцов квартир, купленных в ипотеку, сказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

— Сегодня у нас есть проблема продажи квартиры из-под залога, это решаемо, но всегда достаточно трудно . Если многие банки запустят такие программы, процесс продаж сильно упростится, — подчеркнул Константин Барсуков.

Подобные схемы поддержат доступность рынка вторичного жилья , считает генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. Покупка залоговых квартир — не редкость, а ипотечные ставки постоянно растут, пояснил он. Банкам это тоже выгодно: выплата кредита будет продолжаться в прежнем объеме , просто другим собственником, отметил эксперт.

Старый новый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, как отметил директор по продажам GloraX Павел Логачев, покупка вторички с ипотекой продавца выгоднее оформления новой еще и потому, что основная часть процентов выплачивается в первые годы обслуживания кредита . Ежемесячный платеж разбивается примерно в соотношении 85–90% на погашение процентов и только 10–15% на погашение тела ссуды, добавил он.

— Покупатели будут намного меньше опасаться приобретения залоговых квартир, интерес к ним значительно повысится, что скажется на общем оживлении отрасли . И хотя текущую ставку удастся сохранить не во всех случаях, ведь доходы, стаж работы, возраст продавца и покупателя могут отличаться, само введение механизма — серьезный шаг в развитии ипотечного рынка, — отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Мера поддержит спрос не только на вторичное, но и на первичное жилье , считает девелопер. Зачастую старые квартиры продают, чтобы купить жилплощадь в новостройке. А благодаря применению механизма «перемены лица» в ипотечном договоре упростится этот процесс, пояснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.