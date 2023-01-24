ГД одобрила поправку об обезличенной публикации деклараций депутатов

Госдума во вторник, 24 января, приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указания личных данных.

По словам одного из авторов инициативы, Петра Крашенинникова, если закон будет принят, то с 1 марта 2023 года в интернете будет публиковаться обобщенная статистическая информация о том, что депутаты предоставили необходимые сведения в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данная инициатива не означает, что подача деклараций будет остановлена. Она продолжится, несмотря на то что «условия СВО вносят свою специфику».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект поправок ко II чтению накануне, 23 января. Данный законопроект коснется региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы.

Декларации о доходах российских чиновников за 2021 год были опубликованы 15 апреля 2022 года.