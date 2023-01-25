26 января — Международный день таможенника: история и традиции праздника

Во всем мире 26 января отмечают Международный день таможенника — праздник специалистов, ответственных за контроль трансграничных перевозок. В 2023 году торжество приходится на четверг. «Известия» освещают историю возникновения праздника и его традиции.

Международный день таможенника – 2023: история

Дату праздника выбрали в связи с основанием 26 января 1963 года Совета таможенного сотрудничества. Первая сессия состоялась в тот же день.

В цели Совета входили гармонизация и унификация таможенных систем, совершенствование таможенного законодательства и технологий. В 1994 году объединение было переименовано во Всемирную таможенную организацию. В ее состав входят таможенные службы 183 государств мира, которые управляют более 98% всей международной торговли. В том числе членом организации является и Россия как правопреемница Советского Союза.

Праздник у таможенников появился в 1983 году, когда ВТО справила свой 30-летний юбилей. С тех пор торжество ежегодно отмечают по всему миру. Однако у российских таможенников есть собственный праздник, который справляют 25 октября, в день создания единого таможенного устава.

Международный день таможенника – 2023: традиции

В день торжества ВТО и таможенные службы государств подводят итоги деятельности за год или другой временной период, отмечают успехи и достижения и награждают лучших сотрудников. Коллеги из разных стран собираются на образовательные мероприятия и обмениваются опытом.

В свою очередь, СМИ чествуют труд таможенников и подчеркивают его значение для международной торговли. А дома тружеников поздравляют родные и близкие за праздничным столом.

12 января в РФ отмечали День российской печати — праздник отечественных журналистов и всех, кто участвует в создании материалов прессы. «Известия» провели для читателей экскурс в историю создания в России первой печатной газеты и осветили традиции знаменательного дня.