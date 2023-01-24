Врач рассказал о более тяжелом течении гриппа и ОРВИ у детей

Грипп и ОРВИ у детей в возрасте 3–6 лет может протекать с более высокой температурой, рвотой, а также зачастую у них быстрее развиваются бронхит и пневмония. Об этом в беседе с «Известиями» 24 января рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Ранее в этот день в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора сообщили, что в Москве отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 3–6 лет и 7–14 лет. В ведомстве пояснили, что такая ситуация обусловлена возобновлением функционирования детских коллективов.

Как отметил врач, у детей старше семи лет заболевание протекает практически так же, как у взрослых. Более того, дети до подросткового возраста лучше переносят температуру, у них менее выраженная интоксикация.

«У детей в возрасте 3–6 лет действительно есть особенности. У них может быть более выраженная температурная реакция, она чаще сопровождается рвотой, что усугубляет течение заболевания и приводит к обезвоживанию. Также детям сложно употреблять жидкости в адекватном количестве и восполнять потери. У детей 3–6 лет быстрее развивается кашель, то есть болезнь быстрее «спускается ниже» — из трахеи в бронхи. Соответственно, у них быстрее развиваются бронхит и пневмония», — пояснил Поздняков.

По его словам, лечение детей не имеет особенностей. Единственное отличие — специфические противовирусные препараты не применяются у детей средней и младшей возрастной группы. Антибиотики используются по показаниям у всех возрастных групп, если есть бактериальные осложнения, добавил специалист.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в России снизилась по сравнению с предыдущей на 4,1%, а общее количество заболевших составило 856 тыс. человек. Уточняется, что наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B.

В конце декабря врач-терапевт Юлия Фокина перечислила способы защититься от тяжелого течения гриппа и осложнений. Среди способов профилактики специалист назвала своевременную диагностику, вакцинацию, а также отсутствие переохлаждений в период лечения.