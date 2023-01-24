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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 4%

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 4%
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Фото: Global Look Press/news.ruvia globallookpress.com/Sergey Petrov
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в России снизилась по сравнению с предыдущей на 4,1%, а общее количество заболевших составило 856 тыс. человек. Об этом 24 января сообщает Роспотребнадзор по итогам очередного селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

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При этом, несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости, глава ведомства Анна Попова поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия.

Как уточняют в Роспотребнадзоре, вирусы гриппа по-прежнему лидируют среди циркулирующих респираторных вирусов. Кроме того, наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B — на них приходится около 33% от общего числа определенных респираторных вирусов. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.

В то же время специалисты обращают внимание на некоторое усиление эпидемического процесса по коронавирусу. Так, на третьей неделе 2023 года в России зафиксировано около 38 тыс. новых случаев, показатель заболеваемости вырос почти на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

18 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость гриппом в России может вскоре пойти на спад. При этом, как отметила эксперт, вирусы гриппа типа В стали более активными.

До этого, 4 января, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что России место вируса гриппа А в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и, в отличие от своего предшественника, не провоцирует пандемии.

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