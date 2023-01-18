Эпидемиолог рассказала о возросшей активности вирусов гриппа типа B

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость гриппом в России может вскоре пойти на спад.

В беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 17 января, специалист отметила, что вирусы гриппа типа В стали более активно вести себя.

Как показывают наблюдения прошлых лет, это означает не только пик, но также начало спада этого эпидемического сезона по гриппу. Вирусы гриппа типа B обычно уже знаменуют собой вторую половину эпидемического сезона, пишет RT.

«Так что потихонечку в дальнейшем, я думаю, заболеваемость будет идти на спад», — предположила Пшеничная.

Она рассказала, что в настоящее время циркулируют те же вирусы, которые были еще в конце 2022 года. Эксперт добавила, что грипп H1N1 преобладает на данный момент среди вирусов гриппа и ОРВИ. Она уточнила, что он доминирует с ноября прошлого года.

Ранее 17 января в Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшую неделю заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России выросла на 53%. 76% случаев заболевания приходится на грипп, а самым распространенным штаммом остается свиной грипп, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также в этот день 17 января врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что грипп провоцирует осложнение всех хронических заболеваний. Он пояснил, что у переболевшего гриппом развивается такое состояние, как иммунодепрессия, которая может длиться несколько месяцев.

Иммунолог подчеркнул, что перенесенный грипп оказывает сильное влияение на органы дыхания и обостряет хронические заболевания горла. Долго дают о себе потом знать тонзиллиты, фарингиты и бронхиты, пишет Pravda.Ru.

16 января Болибок рассказал, что восстановление после гриппа пройдет быстрее и лучше, если уделить внимание своему рациону и принимать поливитаминные добавки. Кроме того, врач рекомендовал есть больше натуральных витаминов и обогатить свой рацион, отмечает телеканал «360». Это свежие фрукты и овощи, фруктовые и овощные соки.

В беседе с НСН Болибок отметил, что россиянам следует укреплять иммунитет, однако заверил, что народные средства в этом не помогут. По его словам, биологически активные добавки (БАД) к пище способствуют укреплению иммунитета и восполнению недостающих веществ в организме. Он предупредил, что биологически активные вещества можно получить только из БАДов, не стоит даже пытаться «наесть» их.