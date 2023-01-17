Реклама
Прямой эфир
Общество
В «Союзмолоке» сообщили о рисках дефицита модифицированных крахмалов для десертов
Экономика
Песков отметил высокую динамику роста товарооборота России и Китая
Происшествия
Летевший из Подмосковья в Киргизию самолет вынужденно приземлился в Оренбурге
Авто
Автодилеры спрогнозировали падение рынка в РФ на 40% в I квартале 2023 года
Мир
Алексей Арестович сообщил об уходе в отставку
Армия
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Мир
В Германии выбрали кандидата на пост нового министра обороны
Мир
ЕС перевел Украине первые €3 млрд в рамках программы помощи на 2023 год
Мир
Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за 60 лет
Происшествия
Пожар начался в школе на севере Москвы
Экономика
Торговые центры столицы ждут открытия бутиков Chanel Cosmetics
Общество
В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой
Сюжет:

В Роспотребнадзоре заявили о продолжающемся росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: за последнюю неделю рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ в России составил 53%
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За вторую неделю 2023 года на территории России зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 17 января.

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»
Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов — об опасных последствиях болезни, причинах сильной эпидемии этого года и детях как главной группе риска

Как пояснили в ведомстве, рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ обусловлен возобновлением активности населения и повышением числа обращений за медицинской помощью после праздников. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, при этом также фиксируется рост вируса гриппа B.

В то же время из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.

Кроме того, заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40 %. За вторую неделю года выявлено чуть более 31 тыс. случаев заболевания.

В российских регионах проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для населения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.

Накануне директор по производству лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева предупредила, что в России на смену свиному гриппу приходит грипп B, всплеск заболеваемости которым можно прогнозировать на начало февраля. При этом, по словам врача, протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело.

4 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что, по его мнению, в России место вируса гриппа А в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и в отличие от своего предшественника не провоцирует пандемии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023