В Роспотребнадзоре заявили о продолжающемся росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
За вторую неделю 2023 года на территории России зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 17 января.
Как пояснили в ведомстве, рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ обусловлен возобновлением активности населения и повышением числа обращений за медицинской помощью после праздников. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%. Самым распространенным из них остается вирус гриппа А(H1N1)2009, при этом также фиксируется рост вируса гриппа B.
В то же время из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.
Кроме того, заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также увеличилась почти на 40 %. За вторую неделю года выявлено чуть более 31 тыс. случаев заболевания.
В российских регионах проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий для населения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Накануне директор по производству лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева предупредила, что в России на смену свиному гриппу приходит грипп B, всплеск заболеваемости которым можно прогнозировать на начало февраля. При этом, по словам врача, протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело.
4 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что, по его мнению, в России место вируса гриппа А в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и в отличие от своего предшественника не провоцирует пандемии.