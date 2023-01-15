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Врач заявила о пике заболеваемости гриппом В в начале февраля

Врач Логачева: пик заболеваемости гриппом В придется на начало февраля
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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В России на смену свиному гриппу приходит грипп B, всплеск заболеваемости которым можно прогнозировать на начало февраля. Причем протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело, рассказала «Известиям» директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

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Ранее в этом месяце «ЛабКвест» привел результаты исследований на ОРВИ и грипп. Так, было выявлено 6,4% положительных результатов на грипп А (32,7% в декабре), который известен также как свиной грипп. На грипп В приходится 7,3% положительных результатов (4,7% в декабре), при этом количество выявленных случаев продолжает расти.

«Это объясняется тем, что традиционно в конце эпидемии гриппа вирусы гриппа В сменяют вирусы гриппа А или накладываются на них. Всплеск заболеваемости гриппом В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль-апрель», — сказала Логачева.

По словам специалиста, протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело, так как в феврале и марте у россиян будет ослабленный иммунитет.

«Если вспышка гриппа А приходится на период начало–середина осени, когда население еще пропитано летними витаминами и летним солнцем, то в феврале и марте у всех будет ослабленный иммунитет», — пояснила она.

При таком длительном сезоне респираторных заболеваний, который начинается с сентября и может длиться до конца апреля, риск заболеть тем или другим вариантом гриппа остается, предупреждает врач. Поэтому лучший способ обезопасить себя — сделать прививку.

«Это актуально даже сейчас», — утверждает специалист, напоминая, что вакцинацию можно пройти после болезни, спустя 2–4 недели после выздоровления.

Врач также добавила, что грипп может протекать в тяжелой или осложненной форме, поэтому вызвать врача следует при появлении уже первых симптомов. Родственникам же больного, в случае подтвержденного гриппа, даже при отсутствии у них признаков заболевания следует начать прием противовирусных препаратов в профилактических дозах.

Ранее, 6 января, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал отличительные симптомы гриппа В. Он отметил, что грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть и голос у него сильно меняется. В остальном, по словам Гинцбурга, симптомы двух типов гриппов похожи на другие респираторные заболевания.

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