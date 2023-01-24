«Роскосмос» заявил о необходимости нарастить орбитальную группировку спутников

Российская Федерация должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1000 спутников. Об этом во вторник, 24 января, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы должны расширить нашу орбитальную группировку до тысячи аппаратов. Для этого надо производить 200–250 аппаратов в год», — сказал он в ходе пленарного заседания 47-х академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева («Королевские чтения»).

По словам Борисова, в настоящее время Россия производит значительно меньше. Он отметил, что наращивание производства станет для российской космической индустрии вызовом.

Кроме того, он сообщил о том, что развертывание российской орбитальной станции запланировано на 2027 год.

47-е академические чтения по космонавтике памяти Королева проводятся в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 24 по 27 января.

Ранее, 26 июля 2022 года, Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину в качестве главы «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Кроме того, он рассказал, что перспективная российская орбитальная станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

5 октября стало известно, что Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать МКС. Отмечалось, что РФ не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.