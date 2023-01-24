Золото дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам. Стоимость фьючерсов на этот драгметалл на бирже поднялась на 69%, до $1941 за унцию, передает телеканал «Известия». Падение валюты США увеличивает привлекательность металла, так как золото становится дешевле для инвесторов. Серебро подорожало в пределах 1%, до $23,77 за унцию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.