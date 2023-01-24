Haval Dargo X официально представили в России

В России официально показали внедорожную версию модели Haval Dargo X. Машина получила расширенный набор внедорожных характеристик, сообщил 24 января корреспондент «Известий», побывавший на презентации новой модификации.

Dargo X является версией кроссовера Haval Dargo, предлагается в двух комплектациях — «Элит» и «Премиум».

Новая внедорожная версия машины будет оснащена системой выбора режима движения из восьми доступных: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Кроме того, автомобиль для активного отдыха будет оснащен блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертным режимом бездорожья. Он необходим в ситуациях, когда водителю нужен полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов. При экспертном режиме отключаются все электронные помощники кроме системы ABS. Такой режим рекомендован производителем к использованию водителям, у которых большой опыт езды по бездорожью.

Полноприводный автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. и роботизированной коробкой передач. Внешне дизайн версии варианта Dargo X от базовой модификации отличается внедорожным обвесом по периметру кузова. Элементы интерьера салона останутся без изменений. Dargo X оснащен подогревом передних и задних сидений, двухзонным климат-контролем и подогревом лобового стекла. Версия Dargo X пока будет поставляться в РФ из Китая, а цену внедорожной версии производитель объявит позднее.

9 января стало известно, что Haval вывела на тесты в Китае новую модель кроссовера М6. Презентация машины намечена на весну 2023 года. Новый M6 больше не напоминает кроссовер Haval F7. О технических характеристиках М6 следующего поколения пока известно немного. Кроссовер будет базироваться на модульной платформе L.E.M.O.N., которая легла в основу Haval Jolion. Кроме того, Haval M6 может получить две силовые установки: бензиновую, которая состоит из полуторалитрового или двухлитрового мотора, и гибридную версию.