Пятница оказалась самым «продаваемым» днем для квартир в Москве

В Москве самый «продаваемый» день для квартир — пятница. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ГК «Страна Девелопмент» 24 января.

По наблюдениям девелопера, наиболее высокий спрос сейчас направлен в сторону квартир формата «евротрешка» средней площадью 60–66 кв. м. При этом 95% клиентов компании покупают жилье в ипотеку, а 5% — по полной оплате.



По семейному статусу покупатели «Страны Девелопмент» поделились поровну: половина из них замужем или женаты, половина холосты. 21% будущих собственников составляют москвичи, а остальные 79% распределены среди покупателей из регионов страны, добавили эксперты.

Ранее во вторник аналитики компании «Метриум» рассказали, что объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы в 2022 году увеличился на 38,8%. Средневзвешенная цена 1 кв. м в квартирах бизнес-класса составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах — 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год).