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За год цены на новостройки бизнес-класса в Москве выросли до 9,8%
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За год цены на новостройки бизнес-класса в Москве выросли до 9,8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы в 2022 году увеличился на 38,8%. Средневзвешенная цена 1 кв. м в квартирах бизнес-класса составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах — 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год), рассказали «Известиям» аналитики компании «Метриум».

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По данным аналитиков, по итогам 2022 года на рынке новостроек бизнес-класса в реализации находилось 138 проектов. Суммарный объем предложения на конец декабря составил около 19,3 тыс. лотов, из них 15,5 тыс. — квартиры и 3,8 тыс. — апартаменты. Количество экспонируемых лотов за год увеличилось на 38,8%.

«Характерный в 2022 году рост экспозиции затронул и проекты бизнес-класса: за 12 месяцев количество лотов в продаже увеличилось на 38,8%. Рынок пополнили 32 новых проекта», — сказала директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова.

По ее словам, отмечается тренд на увеличение числа небольших студий и однокомнатных лотов, в первую очередь в сегменте апартаментов. Минимальная площадь лота бизнес-класса сократилась до 12,7 кв. м («Loft Рижская», ЦАО).

Рост цен на квартиры и апартаменты был сдержанным. По итогам года удорожание 1 кв. м в среднем составило 9,5%, что даже ниже уровня инфляции (11,9% в 2022 году), отметили в компании.

Также аналитики рассказали, что рынок недвижимости бизнес-класса существенно пострадал от падения спроса. Несмотря на сдерживание цен, внедрение программ субсидирования ипотечной ставки и предлагаемые во второй половине года скидки от застройщиков, продажи после резкого сокращения в начале II квартала не вернулись на уровень предыдущих лет, добавили специалисты.

С июня 2022 года среди покупателей наблюдался повышенный интерес к ипотечным программам, сообщили эксперты. Доля ДДУ с ипотечным обременением составляла 61–76%, в то время как еще в начале года только половина договоров в бизнес-сегменте заключалась с использованием ипотечных средств, отметили аналитики.

Эксперты сделали вывод, что 2022 год для рынка недвижимости бизнес-класса сложился не лучшим образом. В продажу продолжали выходить новые объемы предложения. Рост цен по итогам года оказался ниже уровня инфляции, а повышенные скидки и различные акции делали проекты еще более выгодными для покупателей. Несмотря на это, спрос оставался нехарактерно низким, пояснили специалисты.

«В 2023 году девелоперы будут продолжать прикладывать усилия для привлечения покупателей. Немаловажную роль в этой ситуации сыграют сохраняющиеся льготные условия ипотечного кредитования и прямые скидки», — спрогнозировали в компании.

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