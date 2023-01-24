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Изменения в работе РАНХиГС будут обсуждаться с коллективом и студентами

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Работа Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) будет изменена, но только после консультаций со всеми сотрудниками вуза и студентами, заявил в интервью «Известиям» назначенный 23 января и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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«Однозначно какие-то изменения будут. Любые подобные перемены должны приводить к позитивным изменениям, но никаких готовых на сегодняшний день решений по изменению, например структуры РАНХиГС или его работы, у меня нет. Будем это обсуждать со студентами, с преподавателям, руководством», — сказал он «Известиям».

Он отметил, что «в такой большой, серьезной, сложившейся структуре нельзя и неправильно что-то делать без обсуждения с коллективом».

Алексей Комиссаров назначен и.о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 23 января соответствующим распоряжением главы правительства Михаила Мишустина.

Новый руководитель РАНХиГС до последнего времени занимал должность проректора академии и гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Предыдущий руководитель академии Владимир Мау тем же распоряжением премьер-министра был освобожден от этой должности «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

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