Алексей Комиссаров назначен и.о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Соответствующее распоряжение 23 января подписал глава правительства Михаил Мишустин. Новый руководитель РАНХиГС до последнего времени занимал должность проректора академии и гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей». В интервью «Известиям» Алексей Комиссаров рассказал о своем первом дне на новом посту, пошутил о реакции коллег на его назначение и пообещал позитивные перемены в работе вуза.

— Когда вы узнали о своем назначении?

— Это обсуждалось некоторое время назад, не одну неделю, но распоряжение Михаил Владимирович Мишустин подписал сегодня.

— Были ли еще кандидаты, кроме вас?

— Это мне неизвестно.

— Вы сразу решили согласиться или обдумывали? Все-таки РАНХиГС — крупнейший вуз в стране. И хватает ли вашего опыта для работы на этой должности?

— Конечно, сомнения были. Но это большой и интересный вызов, и огромная честь для меня. Что касается моего опыта — для руководства такой крупной организацией нужна работа большого коллектива, и в академии он есть. Я рассчитываю, что там, где мне не хватает знаний, я смогу опираться на коллег.

— В каких именно направлениях вам не хватает знаний?

— Например, в управлении наукой и научными исследованиями.

— Вы собираетесь сейчас что-то менять в работе вуза?

— Однозначно, какие-то изменения будут. Перемены должны приводить к позитивным результатам, но никаких готовых на сегодняшний день решений по изменению, например, структуры РАНХиГС или его работы, у меня нет. Будем это обсуждать со студентами, с преподавателями, руководством.

— Это звучит очень демократично.

— Так и есть. Я считаю, что в такой большой, серьезной, сложившейся структуре нельзя и неправильно что-то делать без обсуждения с коллективом.

— Вы сегодня впервые встретились с сотрудниками уже в качестве руководителя...

— Да, сегодня был ученый совет, потом мы провели ректорат, отдельно встречался с разными коллегами. И уже встречался со студентами. Но коллектив я знаю довольно хорошо, так как давно работаю в РАНХИГС в качестве проректора и возглавляю Высшую школу государственного управления.

— Как отреагировали коллеги? Было ли назначение неожиданностью и для них?

— Думаю, для кого-то это стало ожидаемым решением, для кого-то неожиданным. Я бы сейчас пошутил, что они сделали вид, что отреагировали положительно.

— Ваш предшественник Владимир Мау с вами связывался, вы общались?

— Да, он сегодня выступал онлайн на ученом совете, и я с ним разговаривал. Он пожелал мне удачи и успехов, сказал разные добрые напутственные слова, и поблагодарил коллектив за работу с ним. Владимир Александрович очень много сделал за эти годы, вывел Академию в число лидеров.

— Вы продолжите работу в АНО «Россия — страна возможностей»?

— Да, планирую продолжать.