Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Эсватини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник вечером, 23 января, прибыл с визитом в государство Южной Африки Эсватини. Глава российского МИД прибыл прилетел туда из южноафриканской Претории (ЮАР), сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В столичном городе Мбабане российский министр планирует провести переговоры с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой, с и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

В Южно-Африканской Республике ранее в этот день началось турне главы Лаврова по Африке. В Претории он встретился с главой МИД ЮАР Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой.

Ранее в тот же день сообщалось о прибытии Лаврова в ЮАР с официальным визитом. Среди тем переговоров с Пандор — подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия – Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.

Кроме того стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в БРИКС и «уплотнение координации по актуальной международной проблематике, включая взаимодействие в рамках ООН и ее специализированных структур, а также в «Группе двадцати», рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.