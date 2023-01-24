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Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром «Джейрах»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в провинции Алеппо. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 24 января.

Военные восстановили светотехническое оборудование и элементы летного поля, которые позволяют принимать все типы военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Кроме того, диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов.

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На территории аэродрома реконструировано более 9 км фортификационных сооружений, организована наземная охрана и оборона, а также военные развернули средства противовоздушной обороны.

Совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечивает безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах республики.

14 января Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказали благотворительную помощь воспитанницам сиротского дома «Кафалат Аль-Туфула» в городе Алеппо.

Детскому дому была передана гуманитарная помощь в объеме 400 продовольственных наборов, включающих в себя муку, крупы, подсолнечное масло, чай, сахар.

В ноябре 2022 года военнослужащие российского ЦПВС в Сирии раздали более 400 продовольственных наборов нуждающемуся населению деревни Марэт-Эль-Артик в сирийской провинции Алеппо.

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