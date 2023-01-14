Военные РФ привезли гумпомощь воспитанницам сиротского дома в Алеппо

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) оказали благотворительную помощь воспитанницам сиротского дома «Кафалат Аль Туфула» в городе Алеппо, о чем стало известно в субботу, 14 декабря.

«Общий объем переданной помощи составил более 4 т. С середины лета прошлого года нами было принято решение о попечительстве сиротского дома «Кафалат Аль Туфула». Хотя и до этого мы не однократно оказывали здешним воспитанницам гуманитарную помощь. Всего здесь проживает 54 девушки, все полные сироты», — рассказал начальник отдела ЦПВС в городе Алеппо полковник Сергей Есюнин.

В этот раз детскому дому была передана гуманитарная помощь в объеме 400 продовольственных наборов, включающих в себя: муку, крупы, подсолнечное масло, чай, сахар.

Помимо этого, от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова каждой воспитаннице военнослужащие вручили сладкий подарок в виде набора конфет и различных сладостей. Российские конфеты также получили и воспитатели, работающие в сиротском доме.

В свою очередь директор сиротского дома Омар Сулейман поблагодарил российских военнослужащих и передал «огромное спасибо русским друзьям за помощь, которую постоянно оказывают не только сиротскому дому, но и всему сирийскому народу».

В ноябре 2022 года военнослужащие российского ЦПВС в Сирии раздали более 400 продовольственных наборов нуждающемуся населению деревни Марэт-Эль-Артик в сирийской провинции Алеппо.

Выдача гуманитарной помощи проходила на территории местной школы и осуществлялась по специальным талонам. Их заранее выдала местная администрация наиболее нуждающимся семьям.