Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) раздали более 400 продовольственных наборов нуждающемуся населению деревни Марэт-Эль-Артик в сирийской провинции Алеппо.

Общая масса продуктов питания, которые были выданы в ходе акции, составила более 4 т. Каждый из продуктовых наборов имеет массу 9,4 кг и включает такие продукты питания, как мука, рис, чай, сгущенное молоко и растительное масло.

«Благодарю российский народ и российское правительство за помощь, которую вы оказали не только нам, но и всей Сирии, а также за поддержку в войне против терроризма. И мы все надеемся, что победа будет за вами в специальной военной операции», — выразил признательность российским военнослужащим глава местной администрации Ахмад Рестом.

ыдача гуманитарной помощи проходила на территории местной школы и осуществлялась по специальным талонам. Из заранее выдала местная администрация наиболее нуждающимся семьям.

Для поддержания правопорядка во время раздачи продуктовых наборов были привлечены военнослужащие российской военной полиции. Представители местной администрации осуществляли контроль получения продуктовых наборов, оказывая помощь российским военнослужащим в организации мероприятия.

После окончания гуманитарной акции военнослужащие сделали личные подарки детям младшего класса местной школы — они вручили ребятам развивающие игрушки и сладости.

Район на северо-западе Алеппо — наиболее пострадавший от проходивших здесь ожесточенных боевых действий. Множество зданий вокруг не подлежат восстановлению. Решение о проведении гуманитарной акции в данном населенном пункте было принято во взаимодействии с администрацией провинции Алеппо.

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии 15 июля впервые передали гуманитарную помощь жителям города Бир-Аджам в провинции Эль-Кунейтра. Мирному населению выдали более 500 комплектов продовольственных наборов, которые включают различные виды круп, муку, консервы и чай.

15 июня Российская межведомственная делегация в Сирии привезла гуманитарную помощь в город Дейра. В рамках гуманитарной программы делегация привезла дизельный генератор и другие грузы госпиталю города, а также помогла с организацией приходских школ и подготовкой к открытию храма православному приходу.