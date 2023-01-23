США обеспокоились совместными военными учениями других стран с РФ
США обеспокоены по поводу проведения Китаем и ЮАР совместных военных учений с Россией в данный момент. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов 23 января.
«У США существует обеспокоенность в отношении любой страны, которая проводит учения с Россией»,— сказала политик.
Жан-Пьер также добавила, что «каждая участвующая в учениях страна принимает собственные решения».
Так американская сторона оценила готовность российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принять участие в совместных учениях военно-морских сил Китая и ЮАР.
16 января стало известно о начале совместного с армией РФ летно-тактического учения в Белорусии. Главной целью мероприятия было повышение оперативной совместимости российских и белорусских войск при совместном выполнении учебно-боевых задач.
Минобороны Белоруссии 21 января в Telegram-канале показало кадры совместных с Россией летно-тактических учений.