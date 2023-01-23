Пожар на заводе в подмосковном Рошале потушен спустя более 11 часов
Пожар на заводе в подмосковном Рошале полностью потушен спустя более 11 часов. Пожарные ликвидировали огонь поздним вечером понедельника, 23 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Ликвидация пожара — в 22:25, сообщили в ведомстве ТАСС.
К тушению были привлечены 64 человека и 20 единиц техники (30 и 10 от МЧС соответственно). Причины произошедшего пока не установлены.
Ранее в этот день сообщалось, что после технологической вспышки алюминиевой пыли на территории промзоны компании «Молирен» в Подмосковье возник пожар.
Около полудня огонь был локализован на площади 200 кв. м.
По информации «Известий», пострадал один человек, он получил вывих плеча. Из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций.