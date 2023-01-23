Хлопок произошел на предприятии в Подмосковье

Хлопок произошел на территории промзоны компании «Молирен» в Подмосковье. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».

Предприятие расположено в городе Рошале.

В результате происшествия вынесло ворота одного из зданий. Известно об одном пострадавшем, характер травм и его состояние не уточняются.

Как уточнили в МЧС, произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.

Подробности выясняются.

18 января четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне.