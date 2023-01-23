Хлопок произошел на предприятии в Подмосковье
Хлопок произошел на территории промзоны компании «Молирен» в Подмосковье. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».
Предприятие расположено в городе Рошале.
В результате происшествия вынесло ворота одного из зданий. Известно об одном пострадавшем, характер травм и его состояние не уточняются.
Как уточнили в МЧС, произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.
Подробности выясняются.
18 января четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне.