Пожар после взрыва на предприятии в Подмосковье локализован

После технологической вспышки алюминиевой пыли на территории промзоны компании «Молирен» в Подмосковье возник пожар, огонь локализован на площади 200 кв. м. Об этом сообщает МЧС 23 января.

Предприятие расположено в городе Рошале. Как сообщалось ранее, в в результате происшествия вынесло ворота одного из зданий.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания, площадь пожара 200 кв.м. В 11:23 локализация пожара на площади 200 кв. м», — сказано в сообщении.

К тушению привлечены 64 человека и 20 единиц техники (30 и 10 от МЧС соответственно). Причины произошедшего пока не установлены.

По информации «Известий», пострадал один человек, он получил вывих плеча. Из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций.

18 января четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне.