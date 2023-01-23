Генпрокуратура признала «Фонд Сахарова» нежелательной организацией в РФ
Генеральная прокуратура РФ признала деятельность неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 января.
«По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США», — говорится в заявлении.
Согласно публикации, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Кроме того, информация о принятом решении была направлена ведомством в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень.
Ранее, 22 декабря, Генпрокуратура признала нежелательной шведскую организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции».
8 ноября Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО) — религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна.