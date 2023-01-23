Экипаж новейшего Т-90М «Прорыв» показал работу танка

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 23 января пообщался с экипажем танка Т-90М «Прорыв», выполняющим боевые задачи в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как рассказали бойцы, они разбивали укрепрайон украинских военных. Во время операции, по словам наводчика танка Т-90М «Прорыв» с позывным Седой, противник открыл по ним минометный огонь, но не попал.

Танкист показал военкору, как выглядит боевая машина изнутри, а также как военный управляет башней и орудием.

«Вот здесь кнопка на пульте управления — указательным пальцем правой руки стрельба с пушки, указательным пальцем левой руки стрельба с пулемета спаренного — ПКТ», — добавил боец.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 13 января заявил, что российский танк Т-90М является одним из самых продвинутых в мире. По его словам, машина сможет дать достойный ответ в бою с Challenger 2 и Leopard 2.

12 января военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Кроме того, он отметил, что танк получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Также в машине появилось много автоматики.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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