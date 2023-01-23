Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Спорт
Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ
Мир
Венгрия не поддержит мешающие ядерному сотрудничеству с РФ санкции
Мир
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
Происшествия
Особняк XIX века загорелся в центре Москвы
Экономика
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Общество
Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске
Сюжет:

Экипаж новейшего Т-90М «Прорыв» показал работу танка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 23 января пообщался с экипажем танка Т-90М «Прорыв», выполняющим боевые задачи в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как рассказали бойцы, они разбивали укрепрайон украинских военных. Во время операции, по словам наводчика танка Т-90М «Прорыв» с позывным Седой, противник открыл по ним минометный огонь, но не попал.

Танкист показал военкору, как выглядит боевая машина изнутри, а также как военный управляет башней и орудием.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

«Вот здесь кнопка на пульте управления — указательным пальцем правой руки стрельба с пушки, указательным пальцем левой руки стрельба с пулемета спаренного — ПКТ», — добавил боец.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 13 января заявил, что российский танк Т-90М является одним из самых продвинутых в мире. По его словам, машина сможет дать достойный ответ в бою с Challenger 2 и Leopard 2.

12 января военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Кроме того, он отметил, что танк получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Также в машине появилось много автоматики.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023