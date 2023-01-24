Врач предупредил о вреде сауны и горячих ванн для мужского здоровья

При частом посещении бани, сауны, а также при злоупотреблении горячими ваннами у мужчины могут развиться бесплодие и другие проблемы со здоровьем. Об этом 22 января заявил уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Гусейин Садыков.

«Частый и длительный прием ванн, а также регулярное посещение сауны и бани могут привести к снижению синтеза тестостерона в клетках Лейдига (гормонопродуцирующие клетки в тканях яичек). Как следствие, снижается либидо и качество оргазма, развивается эректильная дисфункция», — рассказал он «Газете.Ru».

Врач отметил, что высокая температура влияет на подвижность сперматозоидов и морфологические показатели, поэтому при планировании беременности мужчине необходимо категорически отказаться от приема горячих ванн, посещения сауны и бани. Кроме того, отказаться от горячих ванн необходимо за две-три недели до проведения спермограммы.

В ноябре прошлого года врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Брагина заявила, бесплодие у мужчин и женщин чаще всего возникает из-за проблем с эндокринной системой. По ее словам, у мужчин это могут быть изменения уровня гормона пролактина, снижение уровня тестостерона и повышение уровня эстрадиола. У женщин эндокринное бесплодие чаще всего связано с отсутствием овуляции.