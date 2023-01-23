Лукашенко утвердил решение по охране госграницы на текущий год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил свое решение относительно охраны государственной границы в текущем году. Об этом 23 января сообщает БелТА.

«Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их подписано два — на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО — в небе. Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности», — сообщает агентство со ссылкой на заявления Госпогранкомитета (ГПК) республики.

Отмечается, что среди основных задач были указаны необходимость повышения боевой готовности органов погранслужбы и развитие потенциала ведомства по выявлению угроз для страны. Кроме того, отмечается важность совершенствования инфраструктуры государственной границы Белоруссии.

«Нам пришлось перестроить охрану границ на южном направлении по всем параметрам. На этот год поставлены задачи не менее важные. Думаю, имеющимися у нас силами и средствами мы эти задачи выполним и обеспечим надежную охрану границ. Задача едина — обеспечить надежную охрану государственной границы и пропуск в нашу республику законопослушных граждан, стать надежным щитом от тех, кто к нам идет с плохими намерениями», — приводит агентство слова председателя ГПК Анатолия Лаппо.

Ранее, 19 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с Лукашенко стратегические направления укрепления Союзного государства. В том числе Лавров и Лукашенко обсудили взаимодействие РФ и Белоруссии в военно-политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

12 января Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года. Он напомнил, что грамотная реализация программ позволит существенно продвинуться вперед в вопросе обеспечения равных прав граждан двух стран, так как это основа отношений России и Белоруссии.