Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы

Верблюд смертельно ранил сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщила в понедельник, 23 января.

Инцидент произошел 21 января на базе «Березка», передает НСН.

Верблюд искусал и затоптал 51-летнего сторожа. Мужчину доставили в приемное отделение Тюкалинской центральной районной больницы с тяжелыми травмами. У пострадавшего диагностировали политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

Из-за полученных повреждений пострадавший скончался в реанимации, пишет «Москва 24».

Ведомство даст оценку законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных, передает RT.

18 января в Петропавловске-Камчатском несовершеннолетняя девочка серьезно пострадала в результате нападения собаки. Ребенок получил тяжелые травмы. Врачи прооперировали пострадавшую, сейчас она находится под наблюдением специалистов в реанимационном отделении Камчатской краевой детской больницы.