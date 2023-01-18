На Камчатке девочка попала в реанимацию после нападения собаки
В Петропавловске-Камчатском несовершеннолетняя девочка серьезно пострадала в результате нападения собаки. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Две сестры (близнецы) играли на детской площадке <...> В непосредственной близости от игровой зоны находился снежный вал. Девочки взобрались на него и беспрепятственно попали во двор частного домовладения, где на одну из них напала собака», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Ребенок получил тяжелые травмы. Врачи прооперировали пострадавшую, сейчас она находится под наблюдением специалистов в реанимационном отделении Камчатской краевой детской больницы.
Правоохранители намерены проверить соблюдение законов о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры реагирования.
Ранее, 13 января, появилась информация о нападении двух собак на девятилетнего мальчика в Подмосковье. Как заявила мать пострадавшего, собаки искусали ноги ребенка в области голени. Женщина потребовала привлечь к ответственности органы местного самоуправления, осуществляющие надзор за бездомными животными.