Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 23 января заявил, что российские военные продвигаются почти на всей линии соприкосновения в ДНР.

«[Российские силы] продвигаются практически на всех направлениях фронта», — сказал он телеканалу «Россия-24».

Ранее в этот же день российские войска освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

На прошлой неделе официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке ВС России освободили населенный пункт Клещеевка на территории ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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