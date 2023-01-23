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Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине

Глава Евросовета Мишель заявил, что следующие недели в конфликте на Украине будут решающими
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие две-три недели будут решающими в конфликте на Украине, так как они во многом определят «наше» будущее.

«То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, <...> определит наше будущее», — заявил Мишель 22 января в интервью испанской газете El Mundo.

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Он добавил, что необходимо и дальше оказывать поддержку Киеву.

13 января экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что 2023 год не предвещает для Украины ничего хорошего. По его мнению, Запад не в состоянии поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, а та техника, которая уже была доставлена, в значительной степени уничтожена.

В начале января старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями» заявил, что диалог двух стран может состояться в том случае, если Киев пойдет на условия Москвы.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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