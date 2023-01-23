В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова

Правоохранительные органы задержали в аэропорту Самары лидера так называемого движения «Совет матерей и жен», активистку, известную самопиаром на спецоперации, Ольгу Цуканову. По данным «Известий», женщина была задержана 22 января.

После задержания Цуканова призвала своих сторонников на несанкционированный митинг возле здания отдела полиции № 2 УМВД по Самаре, куда ее доставили. Группа поддержки активистки собралась у здания и пыталась организовать потасовки с сотрудниками правоохранительных органов. Женщины стучали в окна, выкрикивали разнообразные требования и пытались проникнуть в здание.

Как утверждает Цуканова, задержание было связано со ст. 13.15.1 КоАП России (злоупотребление свободой массовой информации). Вскоре активистку из отдела отпустили.

Известно, что первые упоминания «Совета матерей и жен» появились в Сети осенью минувшего года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Деятельность организации, возглавляемой Цукановой, была в первую очередь связана с критикой проведения мобилизации и самопиаром «совета».

Позднее выяснилось, что члены организации на самом деле не являются ни женами, ни матерями кого-либо из участников СВО. Никакой поддержки, как заявляется, военным они также не оказывали, зато в прошлом являлись членами экстремистской партии «Воля» (в России признана экстремистской).

Кроме того, удалось выяснить связь Цукановой с находящейся в федеральном розыске за мошенничество активисткой Светланой Пеуновой, более известной как Лада-Русь.

Ранее, 23 декабря 2022 года, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Союз комитетов солдатских матерей») Валентина Мельникова заявила, что цели у «Совета матерей и жен» исключительно политические. Мельникова отметила, что ролики, снятые участницами движения и опубликованные в интернете, вызывают вопросы. Реальных рациональных действий союз не предпринимает. Например, по мнению эксперта, активистки могли бы обращаться за помощью напрямую к губернаторам регионов.

До этого, 22 декабря, зампред Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин в беседе с «Известиями» отметил, что лидеры «Совета матерей и жен» регулярно «обливают грязью» настоящих правозащитников.