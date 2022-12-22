Лидеров «Совета матерей и жен» обвинили в пиаре на теме СВО

В Сети обратили внимание на деятельность якобы правозащитной организации «Совет матерей и жен», которая была создана в 2022 году после начала российской военной спецоперации по защите Донбасса.

Участники движения позиционируют себя как родственниц людей, участвующих в боевых действиях. Однако, согласно информации, появившейся на блог-платформе Telegraph, в действительности к СВО они никакого отношения не имеют и фактически просто пиарятся на этой теме. В материале отмечается, например, что сын одного из лидеров организации — Татьяны Баулиной — живет в Нидерландах и частичная мобилизация его не коснулась. А у второго лидера Совета — Оксаны Дивисенко — в армии служил только старший ребенок и было это около семи лет назад.

Зампред Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин в беседе с «Известиями» отметил, что лидеры «Совета» регулярно «обливают грязью» настоящих правозащитников.

«Одна из них, из этих лже-матерей, они представлялись от имени нашей организации, клоны делали соцсетей, клоны сайтов и всего остального и грязью нас всех поливали. Я доказал, что всё это клевета и иск мой суд удовлетворил», — рассказал Курочкин, отметив, что процесс проходил в 2021 году.

Он также отметил, что в целом подобных мошеннических организаций довольно много.

«Делается множество групп в соцсетях, они приписывают себе названия, похожие на название нашей организации, слово «Россия» записывают, вместо «комитета» пишут «союз», что угодно приписывают. Получается, что за использование слова «Россия» у нас отвечает Минюст, а он может проверять только организации. А когда это делают физические лица, не зарегистрированные, Минюст с ними ничего сделать не может», — сказал он.

Курочкин добавил, что мошенницы обманывают людей на деньги, искажают информацию.

«Возникает вопрос, когда они кого-то обманывают на деньги или как-то искажают что-то, и получаются гражданские иски. Мы в суд на них подаем и выигрываем суды. Посадить их за это невозможно, они на военных действиях, на чужом горе выезжают», — сказал он.

Зампред Комитета рассказал, что в 2014 году мошенницы пытались силой захватить руководство в организации.

«Они все объединились, взяли деньги с президентского гранта, провели незаконную конференцию, нагнали подставных людей и пытались сменить руководителя в нашей организации. Мы потом два года судились, призвали это незаконным. Это не просто какие-то случайные барышни, эти люди пытались захватить нашу организацию, рейдерский захват сделать. И потом продолжают работать, чуть название меняют и всё», — сообщил Курочкин.