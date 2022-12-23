Эксперт назвала политическим пиаром работу «Совета матерей и жен»

«Совет матерей и жен» декларирует активную защиту интересов и прав участников спецоперации (СВО), а также их родных и близких. Как выяснили «Известия», у лидеров союза нет участвующих в СВО детей или мужей. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей (признан в России иноагентом) Валентина Мельникова заявила, что цели у организации исключительно политические.

Движение начало активно мелькать в публичном пространстве в сентябре 2022 года — сразу после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. За неполные три месяца организация успела набрать почти 24 тыс. подписчиков в своем Telegram-канале, а также поучаствовать в паре крупных скандалов.

Мельникова отметила, что ролики, снятые участницами движения и опубликованные в интернете, вызывают вопросы. Реальных рациональных действий союз не предпринимает. Например, по мнению эксперта, активистки могли бы обращаться за помощью напрямую к губернаторам регионов.

«Когда я узнала, что они связаны с «Возрождением» и партией «Воля», то их мотивы стали ясны — политический пиар, ничего больше. Таким образом, играя на горе и слезах реальных людей, организация пытается о себе напомнить. Взяли животрепещущий инфоповод и паразитируют на нем. Это паразитирование, конечно, оскорбляет. Но перед нами сейчас стоят более важные задачи, поэтому мы просто не обращаем внимания на всякие суррогатные организации», — сказала правозащитница.

Юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин резюмировал, что «Совет матерей и жен» можно назвать мошенниками, которые занимаются пиаром и зарабатыванием денег.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пиар и агенты: кто стоит за пресловутым «Советом матерей и жен»