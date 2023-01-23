В Приморье более 110 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Более 110 тыс. человек в городе Уссурийске в Приморье остались без электричества в домах из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом 23 января сообщила пресс-служба прокуратуры в регионе.

По информации ведомства, аварийное отключение произошло около 07:00 по местному времени (00:00 мск).

Отмечается, что энергоснабжение было отключено в 380 многоквартирных домах, более 3 тыс. частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры.

Прокуратора контролирует восстановление электроснабжения. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании сети, полноту мер, принимаемых к расследованию причин и условий аварии, а также соблюдение прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

К настоящему времени энергетики Дальневосточной распределительная сетевая компания (ДРСК) восстановили электроснабжение потребителей.

Ранее, 17 января, сообщалось о массовом отключении электричества в Уфе. Дома остались без света из-за ДТП, в результате которого рухнула электроопора.