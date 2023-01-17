Больше 800 домов остались без электричества из-за ДТП в Уфе

Нижегородки в Уфе остались без света из-за аварии. Электроопора рухнула во время ДТП.

Авария произошла на пересечении улиц Линейной и Лесозаводской. По данным районной администрации, без света остались дома на улицах Богатырской, Большой Придорожной, Инзерской, Линейной, Рижской, Щорса и других. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Власти уточнили, что подачу электричества уже удалось восстановить.

13 января в Курске из-за повреждения теплосети без отопления остались 174 дома, шесть детских садов и четыре школы. Местным жителям предложили электрообогреватели.