Вашингтон должен обеспечить Киев боевыми ресурсами для атаки на Крым. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

«Им (Вооруженным силам Украины — Ред.) нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму», — сказал он в эфире телеканала ABC News.

Маккол объяснил свою позицию тем, что с территории крымского полуострова якобы осуществляются запуски беспилотников. По словам конгрессмена, такого же мнения придерживается украинские власти и некие «высокопоставленные советники».

Также он связал боевые успехи Киева с поставками западных вооружений.

«Когда мы даем то, что им нужно, <...> они побеждают», — заключил Маккол.

19 января член палаты представителей раскритиковал отказ администрации президента США Джо Байдена от передачи Украине баллистических ракет ATACMS. Он подчеркнул, что эти боеприпасы являются неотъемлемой частью «критически важной системы вооружений».

Ранее в тот же день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в него войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

До этого, 10 января, экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot ВСУ окажутся в затруднительном положении. Он объяснил, что, по его мнению, боевые действия затянутся на весь 2023 год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Данное решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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