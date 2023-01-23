Россиянам рассказали об обманчивых акциях в магазинах

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин 23 января рассказал, к каким уловкам прибегают магазины, чтобы покупатели тратили больше денег.

В беседе с агентством «Прайм», он уточнил, что одним из самых распространенных приемов является увеличение скидок на акционные товары, чтобы покупатель взял именно его. При этом далеко не всегда эти акции являются честными. По словам Янина, при масштабных онлайн-распродажах, таких как «черная пятница», потребители часто жалуются на то, что товар, который якобы продавался со скидкой, на самом деле подорожал накануне распродажи. В таком случае скидка является лишь иллюзией.

«Здесь есть решение — в некоторых странах, если ты декларируешь скидку, ты должен опубликовать рядом самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней. Такое, по идее, должно бы появиться и в нашем законодательстве», — отметил эксперт.

Классическим трюком мерчандайзеров также является ротация товаров внутри магазина. Самые выгодные для продавца и производителя товары размещаются на полке на уровне глаз. Такие полки называются «золотыми». Кроме того, при таком методе мелкий дорогой товар ставят около кассы, чтобы подтолкнуть покупателя на импульсивную покупку.

Для того, чтобы избежать незапланированных трат, Янин порекомендовал предварительно составлять примерный список покупок и не отклоняться от него.

Также эксперт рассказал, что покупателям электроники советуют оформить платную гарантию и страховки. Однако экономического смысла такое предложение не имеет, поэтому соглашаться на него не стоит.

Кроме того, по словам Янина, маркетологи используют слова-триггеры, которые должны подтолкнуть купить товар: «всего 99 рублей», «низкие цены», «справедливые цены» и т.п. Он отметил, что торговые сети любят писать на ценниках 99,90 вместо 100 рублей. В таком случае расчет делается на то, что подсознательно продукт покажется дешевле. Слово «бесплатно» на пачке товара также содвигает на покупку, но на практике подарок уже включен в цену, добавил эксперт.

Янин объяснил, что при расстановке товаров в торговом зале используется принцип составления логических пар. Например, зубная паста — зубная щетка и нить, на которые специально делается скидка, чтобы побудить покупателей потратить больше денег.

Эксперт также выделил среди уловок маркетологов намеренное уменьшение количества товара в упаковке. Он считает, что с этим необходимо бороться. По его словам, в европейских странах на ценнике всегда указывается две цены — за единицу товара и в пересчете на килограмм либо на литр. Такой способ позволяет покупателю выбрать более дешевый продукт. В то время как россияне любят скидки, и, как правило, выбирают товар по стоимости упаковки, а не в пересчете на вес, отметил эксперт.

Ранее, 11 декабря, доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко назвала методы, с помощью которых магазины заставляют покупателей потратить больше. Она рассказала, что для снижения потерь от непроданного товара каждый магазин использует различные инструменты стимулирования продаж. В этом им помогает мерчандайзинг. Также эксперт отметила правило «золотой полки», согласно которому активнее всего продаются товары, расположенных на уровне глаз и рук покупателя. По ее словам, это 1,2–1,7 м от пола.