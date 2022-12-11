Россиян предупредили о правиле «золотой полки» в магазинах

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко 11 декабря назвала методы, с помощью которых магазины заставляют покупателей потратить больше.

В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, что для снижения потерь от непроданного товара каждый магазин использует различные инструменты стимулирования продаж. В этом им помогает мерчандайзинг. То есть размещение самого товара в торговом зале с целью получения наибольшей прибыли.

«По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот прием позволяет избежать остатков просроченных товаров», — поделилась Гончаренко.

Также эксперт отметила правило «золотой полки», согласно которому активнее всего продаются товары, расположенных на уровне глаз и рук покупателя. По ее словам, это 1,2–1,7 м от пола.

«В зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть и самые дорогие товары, и товары с заканчивающимся сроком годности — на золотых полках практически все они всегда будут проданы», — отметила экономист.

При этом положение на полке не является признаком того, как уменьшается наценка на товар. Для наращивания оборотов чаще всего используют ценовые скидки, повышение количества импульсных покупок, и оптимизацию взаимодействия с поставщиками, — добавила Гончаренко.

Накануне доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что попытка купить товар с хорошей скидкой иногда может обернуться неудачей. По ее словам, потребитель в погоне за выгодой может потратить даже больше, чем планировалось изначально.

Ранее, 29 ноября, аналитики исследовательской компании NTech сообщили «Известиям», что весной в России средний уровень скидок был около 30%, в конце лета и начале осени скидки вернулись на уровень выше 40%.