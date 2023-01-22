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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

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Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу
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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Всеволожского района по подозрению в убийстве. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Отмечается, что накануне в полицию поступило сообщение о расчлененном теле в бане. Прибывшие на место служащие обнаружили под ковром три полиэтиленовых пакета и один сверток с человеческими останками. Погибшим оказался 38-летний мужчина.

В тот же день был задержан предполагаемый убийца. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Накануне сообщалось, что в полицию во Всеволожске обратилась женщина в связи с пропажей своего родственника. По предварительной информации, именно его части тела были найдены в бане.

Ранее, 15 января, стало известно, что в одном из канализационных люков Обнинска Калужской области обнаружили несколько полиэтиленовых мешков, в которых были расчлененные тела мужчины и женщины. По данным «Известий», их обнаружили специалисты аварийной службы во время прочищения затора. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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