Выборы президента Турции пройдут 14 мая
Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая 2023 года, сообщил 22 июня действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Бурса.
Правительство Турции предложило перенести президентские выборы на 14 мая еще в сентябре прошлого года. Как отметила газета Hurriyet, тогда эту идею поддержала и оппозиция.
До этого сообщалось, что выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года. Их перенос на месяц раньше объяснили трудностями проведения предвыборной кампании из-за того, что июнь совпадает с сезоном хаджа (паломничество мусульман в Мекку) и экзаменами в университетах.
В июне Эрдоган был выдвинут правящей Рабочей партией государства кандидатом на выборы президента от Народного альянса.