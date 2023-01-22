Медведев допустил появление антиамериканского военного альянса

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 22 января заявил, что в мире может появиться военный альянс из государств, которые недовольны политикой США.

Такой прогноз Медведев сделал в контексте недавней встречи союзников по НАТО на военной базе Рамштайн. По его мнению, эти переговоры показали, что Запад намерен продолжить изматывать Россию. И оружия, по его словам, у иностранных государств для этого достаточно. В то же время, как отметил Медведев, в случае затяжного конфликта ситуация в мире может измениться.

«В какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы. <...> И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние», — добавил зампред Совбеза России.

Несколько дней назад посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

Кроме того, на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса».

Также президент России Владимир Путин заявил, что попытки возрождения нацизма были всегда. Однако ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, которое сегодня пытаются прикрыть борьбой за независимость.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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