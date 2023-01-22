В Британии запланировали продолжить убеждать союзников о поставке Leopard 2 Киеву

Лондон обсуждает с союзниками по НАТО поставки на Украину танков Leopard 2 и другой современной боевой техники. Об этом 22 января сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

«Мы бы хотели, чтобы все страны пошли [в вопросе помощи Украины] как можно дальше, но все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим», — сказал Клеверли.

Он напомнил, что Киев также настаивает на поставках танков Leopard 2, которые особенно эффективны. Клеверли добавил, что продолжит вести переговоры с партнерами.

На встрече союзников по НАТО, которая прошла 20 января на базе Рамштайн, не было принято решения о поставках немецких танков Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

Как указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

В свою очередь на фоне обсуждения поставок Leopard в бундестаге возникли разногласия. От канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовали четкого ответа о том, какая помощь будет оказываться Украине.

Политолог Владимир Киреев в разговоре с «Известиями» отметил, что в немецкой политике существует вероятность раскола в связи с нежеланием части страны следовать американскому курсу. По его мнению, единственным вопросом, где у Германии есть пространство для маневра, является приостановка поставок танков Leopard.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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