Карта спецоперации на Украине 22 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 января можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на этом направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области, уточнил Конашенков.

Кроме того, продолжил он, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что на донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное (ДНР).

Также в районе населенного пункта Антоновка (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

За сутки на этом направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Российские силы, кроме того, продолжили сбивать ракеты противника. Так, в районах населенных пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В районе населенного пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета HARM.

На краснолиманском направлении за сутки уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап, добавил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.

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