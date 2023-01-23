Карта спецоперации на Украине 23 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 января можно в материале «Известий».

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

На донецком направлении освобожден населенный пункт Краснополье ДНР.

На запорожском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На днепровском направлении нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.

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